Villa Cerillo cerca un ristoratore

Si sta pensando di concedere l’utilizzo senza canone d’affitto, non solo per il primo anno ma anche per quelli successivi, pur di trovare un gestore che possa riaprire Villa Cerillo, uno storico immobile di proprietà del Comune di Rolo, destinato ad attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande.

L’edificio, che a lungo in passato aveva ospitato un’avviata osteria, è chiuso da qualche tempo.

Appare difficile trovare soggetti interessati a riavviare la storica attività di osteria-ristorante.

Per questo si sta pensando di inserire clausole ancora più vantaggiose, pur di invogliare qualcuno a riaprire il locale. che è inserito in un’area verde attrezzata a ridosso del centro storico del paese.

"Questo non è il primo bando che l’amministrazione ha aperto – dice il sindaco Luca Nasi – per dare una nuova vita a questo luogo simbolo di Rolo e della sua storia, cercando anche di offrire sempre più sostegno ai possibili gestori, tanto si era stabilito di concedere questo spazio in affitto chiedendo un canone pari a zero per il primo anno. Inoltre – prosegue il primo cittadino – sono in previsione interventi di ammodernamento e manutenzione sull’immobile, con spese a carico del bilancio comunale, che avrebbero aiutato a riqualificare questi spazi senza gravare sulle economie dei futuri gestori. Ma senza uno slancio di interesse da parte di privati per questa attività, gli sforzi economici e di progettazione messi in campo dal Comune rimangono purtroppo del tutto privi di risposta".

Il sindaco ricorda poi che "rimane sempre aperta la disponibilità per potersi interfacciare con professionisti del settore che siano interessati anche solo ad aprire un dialogo con gli uffici comunali, e magari ad avere delucidazioni sugli spazi e i vincoli economici".

E conclude: "Rimane la speranza di poter dare una nuova vita a questo edificio che è di diritto un punto cardine della tradizione rolese e che ora più che mai, grazie alle migliorie del parco con il percorso pedonale che lo collega direttamente a corso Repubblica, può rappresentare un fulcro di socializzazione nel cuore del nostro paese".

Resta dunque la speranza che qualche soggetto possa dichiararsi interessato all’operazione, allo scopo di avviare un’attivià economica che, tra l’altro, possa anche ridare vita a un luogo storico e di grande tradizione per il territorio rolese e non solo.

Antonio Lecci