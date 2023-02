Villa Corazza in vendita a 6,8 milioni

Nel paese noto per la sua antica "terramara", testimone di una storia che parte dall’età del bronzo, c’è un edificio di grande pregio, ora in vendita attraverso Italy Sotheby’s International Realty. Si tratta di Villa Corazza, edificata nel 1843 da Simone Corazza al posto di un gruppo di edifici denominati "Case Giaroli", appartenuta alla stessa famiglia fino al 1999. Si trova in via Gruara a Poviglio. Il prezzo? 6,8 milioni di euro. Una somma importante: ma riguarda un immobile su tre livelli, con 23 camere, dodici bagni, particolari di pregio e un ambiente che trasuda di storia e arte in ogni suo spazio. Davvero una casa "da sogno", con tanto di piscina, pista di atletica, per un’area di 2.600 metri quadrati. Accanto alla villa anche due unità immobiliari indipendenti, rispettivamente di 700 e 900 metri quadrati.