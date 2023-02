Villa Cucchi va all’asta Prezzo base: 1,3 milioni

È uno dei luoghi più simbolici della Resistenza a Reggio Emilia: Villa Cucchi, dove fra il 1944 e il 1945 vennero torturati partigiani e oppositori politici dall’Upi (l’ufficio politico investigativo) della guardia nazionale della Repubblica di Salò, andrà all’asta, per una cifra di un milione e 300 mila euro.

La villa, costruita in via Franchetti nel 1925, venne requisita nel 1944 quando le milizie fasciste cercavano un luogo più appartato per poter interrogare e torturare i prigionieri. Fa parte delle mappe dei luoghi della Resistenza di Reggio e tappa di visite guidate. Dopo vari passaggi di proprietà, gli eredi non hanno trovato un accordo e hanno deciso di procedere alla divisione giudiziale, con l’asta che è in programma giovedì 9 marzo.

Sul sito dell’istituto delle vendite giudiziarie di Reggio c’è una perizia dettagliata sull’immobile che dispone anche di un ampio parco.