Villa Curta, un nuovo magazzino per il futuro

Un nuovo magazzino per guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Domani la latteria sociale Villa Curta inaugurerà ufficialmente il nuovo magazzino di stagionatura, ampliando la propria capacità da 10mila a 36mila forme di Parmigiano Reggiano. Un investimento da 3 milioni di euro che consente alla cooperativa di stagionare internamente l’intera produzione annua. Fondata il 7 aprile del 1922 da nove soci, la cooperativa ha deciso di celebrare anche i 103 anni di attività. "Una storia iniziata in un periodo non semplice per la cooperazione – sottolinea il presidente Paolo Guglielmi –, ma legata al coraggio e all’intraprendenza di 9 soci che, in questo modo, vollero creare una realtà di trasformazione capace di svincolare i produttori agricoli dalla dipendenza, allora molto forte, da commercianti e speculatori che facevano leva sulla deperibilità del latte".

Oggi la latteria Villa Curta è una delle principali cooperative lattiero-casearie del comprensorio reggiano e fa capo a Confcooperative Terre d’Emilia. Conta 25 soci e altrettanti dipendenti, lavora 180mila quintali di latte all’anno e produce circa 100 forme di Parmigiano Reggiano al giorno, con un fatturato di 17 milioni di euro. Gli stabilimenti si trovano a Reggio, in zona San Maurizio, e a Casalgrande, in località Molinazza. Sono due invece gli spacci aperti al pubblico, e grazie all’online questa realtà vende i propri prodotti anche a clienti in Germania, Francia, Belgio e Olanda. "I soci sono impegnati nell’allevamento di 2.300 bovine da latte e conducono a foraggio 900 ettari di terreno", continua Guglielmi. All’inaugurazione di domani alle 11, parteciperanno anche il vicesindaco di Reggio Lanfranco de Franco, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il vescovo Giacomo Morandi, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, Nicola Bertinelli e il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia Matteo Caramaschi. Nel corso dell’evento saranno consegnati riconoscimenti a tre storici casari: Giuseppe Lusetti, Luigi Montruccoli e Gianni Mantovani, quest’ultimo oggi sostituito dal figlio Gianluca.