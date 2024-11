Villa Falugi finisce all’asta. Il sindaco: "Non molliamo"

di Antonio Lecci

Quale sarà il destino della storica Villa Falugi? E che destino avranno le opere d’arte sulle pareti di quell’edificio dall’artista Pietro Ghizzardi?

Gli appassionati d’arte e di cultura se lo chiedono, visto il rischio che lo stato di abbandono dell’immobile, in centro a Boretto, possa influire negativamente sui dipinti che Ghizzardi realizzò sulle mura interne nell’estate del 1969, quando l’artista venne ospitato in quella villa. Ghizzardi realizzò in quel periodo un ciclo di affreschi sui due piani dell’edificio.

Ritratti di personaggi storici, amici ed amiche, leggende popolari, storie sacre, stelle del cinema ed animali feroci e domestici convivono nell’affresco itinerante del pittore, prodotto con colori autofabbricati (caligine, mattoni tritati, terra) e rifinito con l’erba romice, usata come fissativo.

I muri della villa sono una specie di gigantesco palinsesto iconografico del repertorio espressivo dell’artista: Ghizzardi descrive o amplia i contenuti dei dipinti, ne estende i significati, ne approfondisce le ragioni celate alle sguardo. Ma questa villa è disabitata da anni e gli attuali proprietari non sembrano in grado di poter far fronte alle spese di manutenzione e di restauro previsti.

La villa, con annesso ampio parco, è ora all’asta, ma un primo tentativo di vendita a un prezzo base di quasi 350 mila euro è andato deserto.

Si spera che qualche ente pubblico, o una fondazione culturale, possa acquisirla per garantirne la fruizione pubblica. "Quella villa era stata abitata da Fauzia Falugi, una amatissima insegnante di francese alle scuole borettesi – spiega il sindaco di Boretto, Andrea Codelupi – e ricordo bene che, da ragazzino, si frequentava quel grande parco per le lezioni didattiche, talvolta recitate, organizzate proprio dalla professorezza Falugi. Per noi era una grande gioia frequentare quel luogo".

"Come Comune di Boretto non abbiamo i fondi per poter acquisire la villa – aggiunge poi il primo cittadino – non solo per il prezzo di vendita, ma soprattutto per la necessità di eseguire la ristrutturazione, che non costerebbe meno di un milione di euro".

" Ci facciamo però garanti e da intermediari per cercare contatti utili affinché l’operazione possa riuscire – specifica – magari con qualche importante finanziamento per il settore cultura che possa arrivare da Regione, dallo Stato oppure dalla Comunità europea".

"La speranza di tutti – conclude Codelupi – è che quel gioiello artistico possa avere un prospero futuro".