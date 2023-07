Villa Fassati, la rinascita Ora è un centro culturale

Gli spazi della ristrutturata Villa Fassati, in passato sede di una casa di riposo, si trasformano in un luogo di cultura, creatività e fantasia, grazie a un progetto della Fondazione Officina Belle Arti, nata grazie all’idea di Tazio Bortesi, Gianfranco Marchesi, Mario Pavesi e dell’imprenditore Fabio Storchi.

L’immobile storico di via Cantone a Reggiolo apre ufficialmente domani alle 10,30 nella nuova veste, in spazi che accoglieranno lezioni e corsi di pittura, scultura, fotografia, musica e teatro. All’appuntamento saranno presenti i promotori del progetto, l’arcivescovo Giacomo Morandi, l’assessore regionale Alessio Mammi, il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli, l’assessore comunale Franco Albinelli, oltre a una rappresentanza degli artisti e delle realtà economiche coinvolte. Il momento inaugurale formalizzerà anche la concessione d’uso di Villa Fassati, proprietà della Curia, alla Fondazione Officina Belle Arti. La Fondazione sarà un vero e proprio laboratorio creativo che, grazie ad artisti come Mario Pavesi, insegnerà pittura, scultura e la creatività in senso più ampio, lasciando spazio alle nuove espressioni artistiche fino a toccare teatro, moda, fotografia, cucina e danza. I corsi della Fondazione, curati da maestri di grande talento, cominceranno nel mese di ottobre proponendo un programma molto ricco. Il progetto vuole anche stringere legami con il tessuto economico locale e promuovere iniziative culturali per dialogare attivamente con la cittadinanza. Nel progetto rientra anche una collaborazione con la cooperativa Il Bettolino.

Antonio Lecci