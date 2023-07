Villa Fassati rinasce dopo il sisma E da oggi diventa ’casa d’arte’

Villa Fassati apre all’arte, alla creatività, alla socialità. Lo storico edificio, ex casa di riposo alle porte di Reggiolo recentemente ristrutturata per sanare le ferite del terremoto del 2012, si trasforma completamente. Da ieri, infatti, è ufficialmente una ’casa d’arte’ gestita dalla Fondazione Officina Belle Arti, nell’ambito di un progetto promosso da un noto medico neurologo come Gianfranco Marchesi, da un artista come Mario Pavesi, dal commercialista Tazio Bortesi e dall’imprenditore Fabio Storchi. Tutti personaggi conosciuti ben oltre l’Emilia, ma legati al territorio locale.

Il taglio del nastro è stato preceduto dagli interventi del sindaco di Reggiolo, Roberto Angeli, dell’assessore regionale Alessio Mammi, dell’arcivescovo Giacomo Morandi. E poi l’illustrazione del progetto dai promotori, con le relazioni di Marchesi, Storchi e Pavesi. Attualmente la villa ospita una mostra artistica permanente, ma da ottobre è destinata a diventare un contenitore di arte e attività di vario tipo: lezioni di pittura, scultura, fotografia, ma anche di musica, teatro e perfino cucina.

Villa Fassati, di proprietà della Curia di Reggio-Guastalla viene concessa in uso alla Fondazione Officina Belle Arti per diventare un laboratorio creativo in cui esperti delle varie arti si metteranno a disposizione di allievi di ogni età. Il tutto legato al mondo economico locale, alla cultura, fino all’aspetto sociale, con una stretta collaborazione con la cooperativa Il Bettolino, impegnata nell’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, fino a corsi di cucina mirati all’acquisizione di abilità ai fornelli.

Villa Fassati, recuperata dopo il sisma, diventa una casa capace di produrre cultura, offrendo un ambiente accogliente per artisti e appassionati d’arte.

Antonio Lecci