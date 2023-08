Villa Levi, il Comune replica "Solo qualche disagio estivo Prima era tutto in abbandono"

"Rispetto alla questione sollevata da alcuni cittadini circa i disagi legati agli eventi estivi a Villa Levi, spiace constatare che non si riconosca il valore dello sforzo messo in campo per restituire questo luogo alla vita della città e contrastare fenomeni di degrado e vandalismo a cui era soggetto in precedenza. Purtroppo è inevitabile che, in estate, le attività di animazione possano recare alcuni fastidi a chi risiede nei pressi di tali attività. Tuttavia, tali disagi non possono offuscare e mettere in discussione il valore sociale complessivo dell’operazione per tutta la città, e non solo".

L’assessore comunale alla partecipazione, Lanfranco de Franco, replica alle critiche che un gruppo di residenti ha rivolto – anche attraverso una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una mozione popolare in Consiglio – agli organizzatori di eventi estivi a villa Levi, un tempo sede del corso di ’Scienze della produzione animale’ della facoltà di Agraria di Unibo prima di tornare all’abbandono. I motivi della protesta? Il volume della musica, la polvere sollevata, il traffico, il degrado.

"L’intervento del Comune – dice de Franco – iniziato oltre tre anni fa, anche su forte volere dei cittadini di Coviolo per restituire questo bene alla funzione sociale che aveva comunque sempre avuto, ha come obiettivo riaprire ai reggiani un sito storico e un parco di 18mila metri quadrati. Tutte le attività messe in campo sono state pensate e progettate attivando un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini, associazioni sportive, culturali e teatrali del territorio. Questo percorso si è concluso con la sottoscrizione di un partenariato che ha preso in carico la gestione del sito in tutta la sua complessità e che prevede anche momenti di animazione del parco".

L’assessore segnala che la nuova vita di villa Levi ha portato alla scomparsa degli episodi di vandalismo e alla messa in sicurezza delle essenze del parco.

"La villa non è in situazione di degrado", afferma l’assessore. "Gli accatastamenti documentati sono relativi alle attrezzature che servono per gli spettacoli e che non è possibile portare altrove. Per quanto riguarda il parcheggio, abbiamo valutato altre ipotesi prima dell’inizio della stagione ma nessuna era percorribile. Il taglio dell’erba è avvenuta prima dell’inizio della stagione e non ci risulta che le auto sfreccino ad alta velocità. Infine non è possibile sostenere – e non risulta nei fatti - che la Polizia Municipale possa aver constatato violazioni delle autorizzazioni (dal punto di vista dei decibel o degli orari consentiti) e non abbia comminato la relativa sanzione. Ovviamente il dialogo con la cittadinanza è sempre aperto e non escludiamo di apportare ulteriori accorgimenti per il prossimo futuro".