Villa Levi ospita il festival della birra artigianale tra canzoni, gastronomia e prodotti vintage

Nove birrifici artigianali sono pronti a far conoscere i loro prodotti e la loro storia, accompagnati da stand gastronomici e musica dal vivo, tra djset e concerti. Da oggi fino a domenica Villa Levi, a Coviolo, apre le porte a Birrette in Villa, rassegna che arriva alla sua 3ª edizione. L’evento, co-progettato da Comune e associazioni locali, strizza anche l’occhio allo shopping responsabile grazie a Ciao Market (area dedicata ai mercatini handmade), dove si potranno trovare prodotti vintage ed ecosostenibili. Si inizia stasera alle 18, con cucine aperte dalle 19, fino alle 24; domani e domenica invece apertura già dalle 12, con cucine attive sia a pranzo che a cena. Dalle 22 di oggi la selezione musicale è a cura di PicNic Elettronico, domani sarà la volta di Mirko Colombo djset e a seguire lo show dei The Tangerines, cover band dei Led Zeppelin; la chiusura di domenica si affiderà invece all’energia degli Spingi Gonzales.