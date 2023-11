Villa Manfredi cade a pezzi. Concorso di idee per salvarla

A Reggio è pronto per la pubblicazione il concorso di idee per la riqualificazione dell’area esterna di Casa Manfredi, a Villa Sesso, dove vissero i fratelli Manfredi martiri della Resistenza. Il concorso promosso dall’Anpi in collaborazione con il Comune di Reggio è a procedura aperta ed ha in particolare lo scopo di mettere in sicurezza il celebre murales che campeggia sulla facciata della villa intitolato “Il partigiano reggiano” e riqualificare l’area verde tra il fabbricato e il torrente Crostolo.

IN COSA CONSISTE

I progetti potranno essere presentati dal 30 novembre al 31 gennaio 2024. La partecipazione è riservata ad architetti e ingegneri che non abbiano compiuto 36 anni prima della chiusura dei termini di iscrizione. E’ possibile partecipare individualmente o in gruppo presentando un solo progetto. Ai primi tre classificati verrà assegnato un premio di 2.000 euro ciascuno. I risultati della selezione saranno pubblicati a partire dal 19 febbraio 2024 sul sito web dell’Anpi provinciale www.anpireggioemilia.it.

HANNO DETTO

"Casa Manfredi – sottolinea il sindaco Luca Vecchi – è uno dei luoghi fondamentali della memoria antifascista, della lotta della Resistenza e della storia della nostra città". Assieme all’Anpi "ci siamo quindi impegnati per costruire un progetto di conservazione di questo luogo così visibile dalle tante persone che ogni giorno percorrono l’autostrada del Sole perché possa continuare a trasferire, nel tempo, il senso di una lunga storia e i valori che questa rappresenta", aggiunge il primo cittadino. "L’idea dell’Anpi è quella di costituire un parco didattico per ricevere gli studenti e per aprire un luogo alle inizitive della comunità", spiega dall’associazione partigiani Alessia Remondini.

LA POLEMICA

Il murales Partigiano Reggiano è stato al centro di un contenzioso tra il Comune e Società Autostrade, quando in municipio era giunta una diffida che chiedeva di cancellare in tempi celeri l’opera artistica, colpevole di distrarre alla guida i tanti viaggiatori. Ne era nato un dibattito forte, nel quale era intervenuto anche Zucchero Fornaciari, che ha scritto una canzone proprio con quel titolo: Partigiano Reggiano. Alla fine, Autostrade aveva fatto marcia indietro e si era trovato un accordo. Ma ora a minacciare quell’opera è il tempo e l’incuria.