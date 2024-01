Villa Minozzo, in fiamme porzione di tetto di abitazione

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 6 gennaio 2024 – Giorno d’Epifania movimentato il quartiere situato attorno a un’abitazione in località Gova di Villa Minozzo, in via della Sorba, dove nel pomeriggio si è verificato un incendio causato molto probabilmente dal surriscaldamento della canna fumaria. Al momento del rogo non c’era nessuno nell’abitazione. Non si registrano conseguenze persone, ma i danni strutturali sono piuttosto evidenti, tanto che l’edificio è stato dichiarato non fruibile, almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e i vari servizi necessari per l’abitabilità. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti con i volontari di Frassinoro, oltre a due mezzi di supporto da Reggio Emilia. Sono intervenuti i carabinieri di Villa Minozzo per gli accertamenti, eseguiti insieme alla squadra del 115. L’allarme è scattato verso le 14 quando si è notato il fumo uscire dalla copertura dell’immobile.