Villa Minozzo piange Ava Govi, apprezzata scrittrice

E’ deceduta la scrittrice dell’Appennino, vincitrice del premio ‘Libertà 2019’, Ave Govi (vedova Pigoni) di anni 86, ne danno il doloroso annuncio il figlio Massimo, il fratello Giovanni, le sorelle Nadia ed Elide, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani mattina partendo alle ore 11,15 dalla Casa Funeraria della Croce Verde, per la Chiesa del cimitero nuovo di Coviolo ove verranno celebrate le esequie, indi il feretro della defunta Ave Govi sosterà in attesa di cremazione. I familiari ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia. Ave Govi di origini montanare e da sempre iscritta allo Spi-Cgil di Reggio Emilia, era molto conosciuta anche come scrittrice di romanzi e poesie, vincitrice nel 2019 del premio Libertà con ‘Le vite di Emma’

