Villa Minozzo ‘Resistente’, oggi apre la mostra

Oggi giornata della ‘Resistenza’ a Villa Minozzo dove verrà inaugurata la mostra a livello provinciale ’Reggio Resistente – La lotta partigiana 1943-1945’. La mostra, organizzata dall’Anpi, Alpi e Comune di Villa Minozzo, è stata allestita nel Teatro Mantellini di Villa Minozzo situato in piazza Ghiacciaia (dietro la sede municipale), sarà inaugurata questa mattina alle ore 10,00, interverranno: Elio Ivo Sassi (sindaco di Villa Minozzo), Alessia Remondini (curatrice della mostra), Doriano Manini (Spi-Cgil- Auser) ed Emanuela Bonicelli (Anpi Toano e Villa Minozzo). Verranno eseguite anche proiezioni di docu-film sulla resistenza partigiana in Appennino.

Noto il film dal titolo ’Sopra le nuvole’ realizzato qualche anno fa da due giovani registi sull’eccidio di Cervarolo di Villa Minozzo. La mostra della Resistenza, unica nell’Appennino reggiano, resterà aperta da oggi fino al 30 maggio prossimo secondo i seguente orario: mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00; al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e sabato 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Per eventuali visite di gruppi organizzati oppure in orari diversi da quelli indicati per l’apertura, contattare telefonicamente, solo WhatsApp, il numero 333 7239252 (Graziella).

Il territorio del Comune di Villa Minozzo è stato teatro di numerosi scontri fra le truppe nazifasciste e le formazioni partigiane negli anni 1944-45 con conseguenti rappresaglie e vittime da Cerè Sologno a Cervarolo e Civago, Non a caso l’Anpi e l’Alpi, unitamente ad altre organizzazioni e ai sindacati, ha organizzato e allestito la mostra della Resistenza reggiana proprio a Villa Minozzo nel Teatro Mantellini, un modo per ricordare i drammatici eventi bellici dal territorio in cui sono avvenuti.

s. b.