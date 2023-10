Villa Minozzo saluta e ringrazia il luogotenente in pensione

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 17 ottobre 2023 – Va in pensione il luogotenente Vinicio Antonioli, al termine di una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri, trascorsa quasi interamente nel Reggiano. Per quasi un quarto di secolo ha comandato la caserma di Villa Minozzo, il paese dove ha scelto di restare anche dopo il congedo. Ha rappresentato un punto di riferimento per i militari dipendenti e per i cittadini. Originario di Massa, si è arruolato nel febbraio del 1982. Poi i servizi a Castelnovo Monti, un anno a Fiorenzuola d’Arda, il ritorno nel Reggiano, a Ligonchio, specializzandosi come sciatore. Dal luglio 2000 al 10 ottobre scorso ha retto con grande professionalità il comando della stazione carabinieri di Villa Minozzo. Il Comune e la cittadinanza hanno voluto omaggiare il luogotenente con una cerimonia di commiato, alla presenza delle autorità civili e delle associazioni locali. Prima di essere collocato in congedo per raggiunti limiti di età, il luogotenente Antonioli è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Milani, il quale ha espresso parole di elogio e di ringraziamento per l’attività svolta.