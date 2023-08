Villa Minozzo, scontro frontale al bivio di Gatta Tre feriti, in ospedale anche un bambino

Scontro frontale tra due auto (foto) eri alle 9.30 sulla strada provinciale fondovalle, località Gatta, proprio al bivio per Villa Minozzo. Tre i feriti portati al pronto soccorso del S.Anna per accertamenti, nessuno appariva ferito in modo grave. Coordinati dal 118 sono intervenuti auto-infermieristica e ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo che hanno prestato assistenza agli occupanti delle due auto. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale Sant’Anna il conducente di un’auto, un bambino e un passeggero, l’unico che appariva ferito in modo leggermente più grave. Rilievi degli agenti della Polizia Locale.