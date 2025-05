Villa Minozzo si accende con ‘Cantiamo la Primavera’

La corale ‘Il Gigante’ sta organizzando per domenica prossima 25 maggio alle ore 17 presso la Pieve di Minozzo, l’iniziativa canora dal titolo ’Cantiamo la primavera’. Ospite della corale di Villa Minozzo sarà il Coro Ferdinando Paer di Colorno diretto dal Ugo Rolli; la compagine è intitolata al compositore Ferdinando Paer (Parma, 1771 - Parigi, 1839). Il Coro Paer è stato fondato a Colorno (Parma) da Ugo Rolli nel 1974 ed è tuttora da lui diretto. L’Associazione si compone di tre gruppi: un Coro polifonico; una Schola gregoriana maschile (dir. Oreste Schiaffino); una Schola medievale femminile (dir. Ugo Rolli).

In oltre 40 anni di attività il Coro Paer ha favorito lo sviluppo di un ricco repertorio in grado di toccare tutte le epoche della storia della musica occidentale; una particolare attenzione è riservata ai repertori sacri, sia monodici che polifonici dal Medioevo al Rinascimento. Un programma variegato che passa attraverso i musicisti più famosi di ogni epoca storica. Si ricordano in particolare: Vittorio Veneto (1984, primo premio); Castiglione del Lago (1985, primo premio); Riva del Garda (1990, primo premio); Arezzo (1992, secondo premio); Riva del Garda (1994, secondo premio, premio speciale a Rolli come miglior direttore); Arezzo (1994, primo premio); Riva del Garda (1996, premio).

s. b.