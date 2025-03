Villa piange la maestra Debby, 42 anni

Solare, positiva, il sorriso sulle labbra, un occhio di riguardo, una mano e una parola gentile per tutti. Era così Debora Fabbiani, per gli amici Debby. Una donna, un’insegnante e una mamma esemplare, che aveva saputo inserirsi nella comunità e farsi voler bene da tutti. Se n’è andata all’improvviso, venerdì 28 febbraio, a soli 42 anni; una brevissima malattia l’ha strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, e lasciando un vuoto incolmabile nell’intera comunità, che, affranta, si stringe in un affettuoso abbraccio alla famiglia.

Originaria di Castelnovo Monti, con i nonni di Cerreto Alpi, si era trasferita a Garfagno dopo il matrimonio con Daniele Ferrari, dipendente comunale. Mamma di due splendidi figli, Martina, di 14 anni, e Cristian, di 10, era insegnante alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo, dove stava svolgendo l’anno di prova per ottenere il meritato ruolo e dove aveva trovato una seconda famiglia, stimata e amata da tutti, bambini, genitori e colleghi. Persona discreta, educata, premurosa e affidabile, era dedita alla famiglia e al lavoro, che amava e che ha sempre esercitato con passione.

Aveva un’attenzione e un riguardo particolare per i bambini e ha sempre partecipato a tutte le attività legate alla parrocchia e alla comunità, dai compleanni, alle raccolte fondi, dalla Rievocazione storica di Minozzo al Carnevale del paese. Debora ha lasciato una traccia indelebile in tutti, amici e conoscenti. "Sei stata una maestra, una mamma e un porto sicuro per i nostri bambini - affermano le mamme della suola dell’infanzia di Villa -. Ora continuerai a esserlo, a vegliare su di loro come un angelo stupendo. Quello che hai lasciato nel cuore di tutti noi è immenso. Grazie di tutto, Debby, che il tuo ricordo possa continuare a infondere amore".

Anche il sindaco Elio Ivo Sassi si unisce al cordoglio: "In una piccola comunità come la nostra, e in un municipio che diventa una famiglia, segna nel profondo il cuore".

I funerali domani, lunedì 3 marzo, partendo, alle 14,30, dalla Casa Funeraria Mammi di Castelnovo per l’antica pieve di Minozzo, dove, alle 15, si svolgerà la messa, indi si proseguirà per il cimitero locale. Lascia il marito Daniele, i figli Martina e Cristian, la mamma Pierina, il fratello Federico con Federica, Alice ed Enea, la cognata Sonia, i suoceri, la nonna, gli zii e i parenti tutti. Ai fiori si preferiscono offerte alla Croce verde locale.