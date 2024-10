Villa Seta, l’acqua sale: "I sacchi di sabbia?. Non sono abbastanza. Ci hanno abbandonati"

Lecci

Troppa burocrazia, troppe incertezze. E mentre si nota il livello dell’acqua alzarsi, invece di calare come si sperava, la gente di Villa Seta, frazione di Cadelbosco Sopra, comincia a perdere anche l’ultimo residuo di pazienza e di comprensione. In questa zona a nord del paese l’acqua ha iniziato ad arrivare solo nelle prime ore di lunedì, a causa della ininterrotta perdita dai cedimenti degli argini del Crostolo e del Canalazzo Tassone. E ieri il livello ha continuato la sua crescita, tanto che nel primo pomeriggio è stata chiusa al traffico anche la strada che attraversa il paese, in quanto in alcuni tratti coperta da una spanna d’acqua.

Una situazione che continua a preoccupare, soprattutto di fronte a quella che diversi cittadini ritengono una "carenza di organizzazione" e una "eccessiva burocrazia", anche solo per ottenere in tempi rapidi dei sacchetti di sabbia.

In via Fratelli Azzolini la situazione peggiore, con l’acqua arrivata nelle case a quasi un metro di altezza. Tra la gente, impegnata a far fronte agli allagamenti di edifici e abitazioni, c’è anche molta rabbia.

"Ci sentiamo completamente abbandonati – sbotta Paolo Zani, residente nella frazione – con l’acqua che continua a salire e con le autorità che non forniscono risposte. Al punto di accoglienza, al bocciodromo, assicurano che stanno arrivando i sacchi di sabbia. Ma dovevano portarceli qui prima, non ora che le case sono allagate. Addirittura ci hanno detto che i sacchi andavano prenotati per poi andarli a ritirare. Io me li sono comprati per poterli avere subito. E adesso ci risultano che ne abbiano scaricati parecchi in una abitazione in cui neppure si è certi che l’acqua potrà arrivare".

"La situazione è stata sottovalutata. Hanno coordinato molto male questa emergenza", aggiunge Cristina Barbieri, arrivata dal Modenese per dare una mano ai familiari che vivono a Villa Seta.

In gran parte della zona manca l’energia elettrica. E perfino l’uso dei telefonini viene gestito con il massimo risparmio, per evitare di esaurire le batterie. C’è anche chi si prepara a gettare via molti generi alimentari custoditi in freezer che non funzionano da parecchie ore.

Grave la situazione nelle abitazioni a ridosso dell’ex Statale 63. In casa Giansoldati l’acqua ha raggiunto il metro d’altezza al piano terra. "Abbiamo scelto di restare qui, al piano superiore, dove c’è tutto asciutto – racconta Giulia Giansoldati, figlia di Pietro, ex consigliere comunale in paese –, ma sotto di noi c’è ancora molta acqua. Siamo senza corrente, ma cerchiamo di arrangiarci. Speriamo solo di uscire al più presto da questa emergenza".

Il sindaco Marino Zani ha effettuato diversi sopralluoghi, cercando di raccogliere le esigenze e le necessità della gente. Ma a livello generale restano difficoltà organizzative, destinate a perdurare almeno fino a quando l’acqua non comincerà ad abbandonare davvero le aree abitate. Solo a quel punto potrà iniziare la pulizia degli edifici e delle strade.