Villalunga, Consiglio di frazione. Comune e cittadini a confronto

Il consiglio di frazione di Villalunga si è riunito giovedì sera nella sala parrocchiale. Durante l’assemblea pubblica è stato presentato il nuovo consiglio presieduto da Annamaria Togni affiancata dal vicepresidente Andrea Barozzi.

Erano presenti, oltre ai cittadini, il sindaco Giuseppe Daviddi, il vicesindaco Valeria Amarossi, gli assessori Marco Cassinadri e Domenico Vacondio.

Molti i temi discussi tra cui le problematiche della viabilità sulla sp51 e il percorso avviato per il recupero dell’area ex scuole elementari per il quale il Comune ha illustrato la documentazione per intercettare i fondi del Pnrr e procedere ai lavori di riqualificazione.

Per le opere di urbanizzazione si è parlato dell’asfaltatura e corretto ripristino della sede stradale al termine degli interventi di messa a dimora della fibra ottica.

Si è affrontata la questione della futura chiusura del ponte di Veggia: è emersa la preoccupazione dei cittadini per le modalità e tempistiche dei lavori.

Daviddi ha ancora rimarcato le varie richieste che la sua amministrazione ha inviato al Comune capofila di Sassuolo per il contenimento dei disagi. Sindaco, assessori e consiglieri hanno poi stigmatizzato la rimozione, compiuta a più riprese da parte di ignoti, dei volantini dalle bacheche pubbliche dell’avviso del consiglio di frazione.

m. b.