Viller lascia, ma il salone resta aperto

In riferimento all’articolo pubblicato ieri dal titolo "Il parrucchiere Viller dà l’addio alle forbici" si precisa che è stato erroneamente scritto "chiude lo storico salone di piazza del Monte", che al contrario continuerà la sua straordinaria storia con Monica e Stefano, titolari, e tutto il team. Il salone si chiama Viller 2.0. Un modo per garantire una linea di continuità rispetto all’attività di un salone diventato storico e punto di riferimento per tante clienti reggiane, che ad attenderle trovavano la competenza e la professionalità di Viller Poli e del suo staff, che d’ora in avanti proseguirà un lavoro entusiasmante. "Viller è stato per noi un mentore e un punto di riferimento indiscutibile – dice Monica – Nonostante questo il suo ultimo biglietto rivolto a noi diceva così: "Da voi ragazzi ho imparato più di quanto voi possiate aver imparato da me, ogni giorno mi avete mostrato le cose con prospettive diverse e inaspettate".

Lara Maria Ferrari