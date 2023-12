Vimi Fasteners, 60 milioni di ricavi: "Proiettati al futuro"

Vimi Fasteners chiude il 2023 a oltre 60 milioni di euro di ricavi. Un dato estremamente positivo per l’azienda con sede a Novellara. E che viene commentato con soddisfazione da Tiziano Pellini, chef financial officier della società: "È vero che gli investitori giudicano le performance attraverso i dati di bilancio, ma buoni bilanci si raggiungono monitorando e impiegando una serie di indicatori di performance non solo economico/finanziari, ma anche gestionali". L’azienda di Novellara, società impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, con oltre 60 milioni di fatturato e 300 addetti, risulta "costantemente proiettata verso il futuro, come del resto dimostra la sua vitalità dopo 56 anni di storia". Vimi ha dimostrato intenzioni di crescita anche nel corso del 2023, con l’acquisizione di Filostamp, società torinese specializzata nella produzione di sistemi di fissaggio customizzati. Pellini sottolinea pure l’importanza del "capitale umano" dell’azienda, con una ampia componenti di giovani motivati.