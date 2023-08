Vimi Fasteners di Novellara punta all’export: USA in primo piano

Punta sempre più all’export l’azienda Vimi Fasteners di Novellara. E punta in particolare agli Stati Uniti, piazza in cui l’inflazione frena e richiama investimenti. "Un mercato che dimostra dinamicità e innovazione, in cui Vimi Fasteners ha le potenzialità di crescere sfruttando le relazioni già avviate con i principali player di settore", evidenzia il direttore commerciale Elia Bianco.

Tra i settori con importante crescita negli Usa nel primo semestre dell’anno vi è quello dell’auto. E l’azienda di Novellara produce sistemi di fissaggio per l’automotive. Nel secondo semestre la domanda è aumentata, segnando un +13,3%, con crescita della domanda privata. Le vendite di automobili sono aumentate del 21% a giugno, pur se si è ancora lontani dai numeri del quadriennio 2015-2019. Dati che consolidano la scelta di Vimi Fasteners di continuare a investire sul mercato americano.