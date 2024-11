Vimi Fasteners ’in rosa’: "Il 30% degli impiegati è composto da donne"

È donna il 30% delle persone impiegate in Vimi Fasteners, società con sede a Novellara, impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico in vari settori. Una percentuale che riflette la consolidata convinzione dell’azienda a valorizzare il merito indipendentemente dal genere, dando così concretezza ai parametri del Bilancio di sostenibilità, che ha visto in primo piano proprio delle donne, impegnate in azienda in ruoli dirigenziali di vitale importanza: Marcella Cartia, Hr Director, Stefania Davolio, Hr Specialist, Serena Ferrari, Group consolidation manager & Ir support, Giorgia Gandolfi, Executive & Sales Assistant, Silvia Di Meo, Quality, EHS System Manager, ed Elisa Mariani, Ehs specialist.

Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners sostiene che "valorizzare la professionalità femminile è un plus che si traduce in un fattore di competitività dell’impresa. In un ambiente storicamente maschile, le donne rappresentano infatti, un elemento di novità che, con il loro approccio differente, facilita i processi di creatività e di innovazione a 360 gradi in azienda".