Vimi Fasteners, numeri da record. E i partner si moltiplicano

Novità per l’azienda Vimi Fasteners di Novellara, che di recente ha definito la fornitura di viti speciali per i motori prodotti da alcune prestigiose case automobilistiche europee che producono vetture sportive. Vimi Fasteners si è affermata come partner di riferimento per i principali brand di settore, fornendo sistemi di fissaggio ad altissime prestazioni, frutto di decenni di esperienza e a continui investimenti. Negli ultimi dieci anni, l’azienda novellarese ha intensificato le attività di ricerca e sviluppo, collaborando con clienti, università e centri qualificati.

Di particolare interesse sono state le attività sui componenti in titanio, che hanno permesso a Vimi Fasteners di raggiungere performance meccaniche paragonabili a quelle degli acciai ad alta resistenza. Questo materiale rappresenta una soluzione ideale anche per le applicazioni più impegnative.