Vince la Querciolese. Trinità sconfitto, ma sogna Papu Gomez

QUERCIOLESE3TRINITA’2

QUERCIOLESE: Narduzzo, Romani, Bia, Kuci, Melloni, Neri, M. Bartolotta (65’ G. Bartolotta), Piscopo, Fantini, Manai (80’ N. Bonini), Bongiorni. A disp. Carrozzini, Morani, A. Bonini, N. Bonini, De Luca, Canelli, V. Bonini, Caroli, All.: M. Bonini.

TRINITA’: Scalabrini, Saccardi, Ravanetti, Saccardi (70’ Alex Musi), Giacomo Gambacorta, Bassoli, Keita, Campani (65’ G. Tramalloni), Scarpato, Tavaglione, Diletto. A disp. Desilvestro, Guidetti, Sturlesi, Alessio Musi, Giona Gambacorta, Rossi.

Arbitro: Pigucci.

Reti: 46’ st Diletto, 52’ Campani, 61’ Fantini, 67’ e 76’ Bongiorni.

Note: 70’ espulso Keita per doppia ammonizione, 85’ espulso Bassoli per gioco violento. Nei Giovanissini, Querciolese-Trinità 1-0.

Partita strana, quella che la Querciolese riesce a vincere in rimonta 3 a 2 su un Trinità mai domo che conclude però la partita in nove uomini per due espulsioni verso il finale di gara. Nel primo tempo la Querciolese prova a far valere il fattore campo, ma Scalabrini riesce a tenere la porta inviolata. In avvio di ripresa, il Trinità appare più concentrato e nel giro di pochi minuti si porta sul 2 a 0. A quel punto la Querciolese non ci sta perché rischia l’eliminazione ad opera del Carpineti e ingrana la quarta. Accorcia con Fantini e nel finale scatena Bongiorni, la cui doppietta vale il sudato successo. Realizzato il gol del 3 a 2 i locali si chiudono a riccio e gli ospiti non passano. In casa Trinità si vocifera dell’arrivo per la prossima gara di Papu Gomez. Fantacalcio?

Foto: Luigi Piscopo (Querciolese)