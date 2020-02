Correggio, 2 febbraio 2020 - Passa anche da Correggio la fortuna del concorso "Vinci Casa", che l’altra sera ha assegnato un premio da 500 mila euro, legato alla disponibilità di una abitazione di pregio.



In questi giorni la Sisal ha aggiunto dei premi speciali ulteriori, abbinati a un concorso già attivo da tempo, ma non troppo seguito dal pubblico. Per una settimana sono stati messi in palio ulteriori premi, che consistono in una abitazione per ogni sera, per un valore di 500 mila euro.

L’estrazione di venerdì sera ha sorriso a un giocatore che aveva tentato la fortuna alla tabaccheria ricevitoria del Centro, in via Antonioli, di fronte alla basilica di San Quirino, in centro a Correggio.



«Non si è trattato di una combinazione di cinque numeri vincenti – confida Massimo Colarossi, titolare della tabaccheria, gestita in via Antonioli dal 2012 – ma di un’estrazione ulteriore che ha portato a questa ingente vincita. Praticamente vengono concessi subito duecentomila euro, poi si hanno due anni di tempo per poter scegliere una abitazione, con la spesa sostenuta dal concorso VinciCasa per ulteriori trecentomila euro. In tutto la vincita è di mezzo milione". Non è ancora chiaro il nome del vincitore, ma sembra molto probabile che possa trattarsi di un cliente residente a Correggio.