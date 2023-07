Vinci e la sfida del centrodestra "La sinistra si può battere"

Onorevole Gianluca Vinci, il Pd in città è già in fase di consultazioni avanzate sui possibili candidati da presentare per il 2024. Il centrodestra dà invece l’impressione di essere un po’ più indietro. E’ così?

"Innanzitutto vorrei far notare che al di là di quanto uno parli, poi contano i risultati. E a livello nazionale abbiamo dimostrato come si può battere la sinistra. Su quello che accade a livello locale, chiaro che il Pd questa volta percepisce qualcosa di diverso e fa più rumore: si sente una faida interna, con tante anime pronte a scontrarsi, senza più l’unitarietà del partito. E’ chiaro che, essendo da sempre al governo della città, ci sono tutti i riflettori puntati su di loro. Perché vincere qui sarebbe infliggere un colpo mortale".

Sì, ma voi?

"Il centrodestra si muove in silenzio, perché a Reggio non ci si può muovere liberamente. Vedendola da Roma, Reggio è una città diversa in cui chi si avvicina al mondo della destra vuole farlo in modo coperto perché sa che ci possono essere ripercussioni importanti. Chi viene scelto da noi, magari ha un passato e un presente importante nell’imprenditoria, quindi c’è il timore di esporsi. Dire questo fuori dalla nostra provincia risulta assurdo. Questo ci impone il massimo riserbo sui possibili candidati, contando che tutto ciò che è uscito per ora è gossip".

Compreso il nome dell’avvocato Tarquini?

"Una sciocchezza. Quello che non passa per le segreterie dei partiti e per gli esponenti politici, non può essere espressione del centrodestra. Poi possono esistere civici da varie aree che decidono di scendere in campo, facendo anche buoni risultati. Nessuno dei nomi usciti è passato dalle segreterie".

E quando si saprà il nome?

"Politicamente io credo che debba essere stabilito nel periodo tra il settembre 2023 e il gennaio 2024, quattro mesi d’anticipo sulle elezioni. A Natale si dovrebbe capire su chi orientarsi, tutto ciò che esce prima è bruciato".

Ma voi qualcuno l’avete già contattato.

"Noi non abbiamo ancora contattato nessuno per ora. Sono piuttosto le persone stesse che si avvicinano a noi, e noi facciamo un esame del candidato. Andarle a cercare noi, risulterebbe una forzatura in questa fase".

Candidato politico o civico?

"Io penso che ad oggi sia un po’ troppo presto per dirlo. In passato questa città aveva bisogno per forza di un civico per vincere, ad oggi forse anche Reggio è matura per un candidato di bandiera. Chiaro che nell’ideologia comune si pensa innanzitutto a un civico, si vedrà però in concreto nei prossimi mesi".

Che campagna elettorale si aspetta?

"Con le Europee in concomitanza, ci sarà una campagna che si trascinerà molto sui simboli, più che sui candidati. Anche l’affluenza sarà molto maggiore delle normali amministrative. In questi casi l’elettorato di destra va al voto più facilmente. Dall’altra parte bisognerà capire se Azione scenderà in campo col Pd".

Esiste un pre-accordo.

"Sì, però non sarebbe la prima volta che rompono un pre-accordo. E d’altra parte siamo prima delle vacanze estive, figuriamoci capire cosa accadrà nella primavera prossima... Dubito che Guidetti lo sappia".

Domanda scontata: la coalizione rimarrà composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia?

"Non è scontata. Cinque anni fa per la prima volta dopo vent’anni si è riusciti a viaggiare uniti nei tre principali partiti di centrodestra. Questo risultato, che ha portato anche al ballottaggio, è una cosa da confermare. Dà un valore aggiunto alla credibilità".

Ecco, il ballottaggio. Quello sarà l’obiettivo minimo?

"L’obiettivo è quello di vincere. Il ballottaggio con tre, quattro o cinque eletti è uguale a una sconfitta al primo turnocon tre, quattro o cinque eletti. E’ stato un ottimo risultato quello di 5 anni fa, chiaro che è un segnale da considerare. Ma cinque anni fa era quel qualcosa di nuovo. In un’ottica di sconfitta, parlare di obiettivo minimo non ha senso".

Diamo sostanza alla forma. Quali sono i temi su cui punterete in campagna elettorale?

"Cinque anni fa abbiamo deciso di non ricordare costantemente lo schifo fatto dalla sinistra, perché fossilizzarsi sugli errori degli altri ci farebbe perdere tempo. Sarà una campagna puntata soprattutto su quello che si vuole cambiare. Uno dei primi punti è la mobilità: la circonvallazione e le sue vie d’ingresso sono bloccate, il centro è sempre più isolato dal resto della città, riempito di non reggiani. Vanno aumentati i parcheggi, così come renderli disponibili in orario serale coi mezzi pubblici. Siamo contrari anche a tutte queste spese per ciclabili senza copertura verde, che infatti in questa stagione non vengono usate per il clima. Vecchi poi si vanta dell’Arena Rcf, ma a noi pare che sia la replica del vecchio Campovolo. Tutto ciò che è stato fatto, Reggio ce l’aveva già".

Poi c’è la sicurezza, tema caro alla destra da sempre e punto dolente in certe parti della città.

"Il tema sicurezza è stato affrontato in modo totalmente sbagliato, con uno scaricabarile. Quando c’è stato l’omicidio del ragazzo alla stazione si sono tirati in ballo prefettura, questura, eccetera. In realtà il tessuto urbano degradato è responsabilità politica. Causato soprattutto dall’urbanistica e dalla mobilità. La circolazione totale anche nel centro storico garantisce sicurezza. Più in generale, questa città usa delle parole chiave, facendole sembrare assodate anche se non lo sono. Quando parlavo di diga giù a Roma pensavo che la gente mi guardasse come un pazzo, invece fuori da qui si può fare liberamente. Fatelo qua a Reggio..."

Tornando per un attimo al profilo del candidato. Per poter vincere serve un nome molto forte.

"Sono contrario all’idea di trovare un supercandidato a destra, perché dall’altra parte si è sempre vinto con l’uomo medio, anche mediocre. Si spera che la voglia di cambiare vada oltre al singolo candidato".

Saverio Migliari