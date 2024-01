Vinci (Fd’I) attacca:: "La politica di Vecchi è stata fallimentare"

"Reggio è insicura, ma il Pd continua a minimizzare". Non si placano gli attacchi dell’opposizione dopo gli episodi vandalici della notte di Capodanno sotto all’Isolato San Rocco. A puntare l’Amministrazione stavolta è il parlamentare di Fd’I, Gianluca Vinci (foto). "A fronte di una sempre crescente insicurezza della nostra città, dovuta a continui atti di criminalità che si susseguono ormai con cadenza giornaliera non vi è da parte dei membri dell’amministrazione comunale una presa d’atto delle proprie responsabilità – chiosa il deputato – Ormai la campagna elettorale interna al PD ha privato gli amministratori anche del benchè minimo senso del pudore, basta vedere l’attenzione mediatica nazionale che si è creata su Reggio per i fatti di Capodanno per capire come la questione sicurezza non possa essere liquidata come una polemica delle opposizioni ma come invece tutta Italia guardi ormai a Reggio Emilia come a una periferia degradata, con gravissimo danno per tutta la città".

Nel mirino ci sono soprattutto il sindaco Luca Vecchi e l’assessore alla legalità Nicola Tria: "Le dichiarazioni che parlano di quanto è stato fatto in questi anni per la sicurezza a Reggio, possono essere liquidate con una sola parola: fallimento. Credo fermamente che la nostra città debba ripulirsi e per farlo deve riqualificare i quartieri e rivedere totalmente le scelte fatte in tema di urbanistica e di viabilità, chiudere i quartieri come fatto con il centro storico, limitarne l’accesso fino a renderlo difficoltoso e a pagamento significa creare grandi aree semideserte in mano a balordi".