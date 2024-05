Vinci: "Paci ha ragione, qui il sistema ha sempre negato le infiltrazioni"

"Andrebbe aperta una riflessione pubblica sulle chiare affermazioni del Procuratore Capo di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci: “Qui viste cose che neanche al Sud”". Ad affermaro è Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia e avvocato del foro reggiano. "Il procuratore non solo ha ragione ma ha il merito di porre una questione che le istituzioni locali dovrebbero raccogliere, così come chiedono le forze sane della cittadinanza reggiana – continua Vinci – Da anni ci battiamo contro l’inerzia della pubblica amministrazione nella provincia di Reggio, un sistema che ha sempre negato le infiltrazioni ‘ndranghetiste. Come c’è scritto anche nella sentenza Grimilde, sulla penetrazione della criminalità organizzata in Emilia, dal 2009 ad oggi una sola persona si è esposta contro il fenomeno, l’ex consigliera comunale di Brescello Catia Silva, ricevendo anche minacce di morte. Con lei, che oggi è responsabile provinciale di Fratelli d’Italia per le vittime delle mafie, abbiamo lanciato l’allarme. I reggiani non ne possono più dell’omertà e sono consapevoli della fondatezza delle parole del Procuratore Paci: “Non ci possiamo permettere il lusso di arrivarci tra altri 10 anni magari, e chiederci perché non ce ne siamo accorti prima”, perché di anni ne sono già passati almeno 40".