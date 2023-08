"Vinci scarica barile" Malavasi furibonda "Non sa cosa significhi gestire la migrazione"

"Completo fallimento del Governo su uno dei punti centrali della loro campagna elettorale. Presto un’interrogazione al Ministro dell’Interno per capire come stanno le cose". Così annuncia battaglia in aula la deputata del Pd Ilenia Malavasi, ex sindaco di Correggio, dopo la querelle scoppiata sul nostro giornale tra l’assessore al welfare di Reggio Daniele Marchi e l’onorevole di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci.

"Sono stata sindaca e, come tale, ricordo molto bene il grande lavoro fatto in questi anni da tutti i Comuni della provincia di Reggio. Coordinati egregiamente dalla Prefettura, infatti, abbiamo deciso di sviluppare un sistema di accoglienza diffusa che ha evitato che si creassero tendopoli o altre situazioni abitative degradanti sia per le nostre comunità che per i migranti. Proprio in ragione di questa precisa esperienza, ritengo che l’Onorevole reggiano Gianluca Vinci, quando rivendica il presunto merito di scaricare il tema dell’accoglienza completamente sulle spalle degli enti locali, non sappia minimamente di che cosa sta parlando".

L’attacco frontale arriva dopo l’appunto fatto da Vinci sulla responsabilità di gestione dei migranti che hanno superato la fase di richiesta d’asilo. In questo caso, secondo il deputato di centrodestra, tocca ai Comuni farsene carico. "Chi oggi ha responsabilità di governo ha fatto, da sempre, una continua campagna elettorale sulla pelle di queste persone. Mentre l’onorevole Vinci se ne lava semplicemente le mani, sono in contatto con gli enti locali del nostro territorio per capire come meglio procedere e quali istanze e urgenze portare all’attenzione del Ministro degli Interni, che, nonostante la sua esperienza come Prefetto, sta brillando per assenza. Vogliamo sapere quali sono i numeri reali, quali i criteri di collocamento su base regionale, come si sta operando, quali sostegni sono previsti per i Comuni per gestire questa totale emergenza e tutto questo sarà oggetto di interrogazione".