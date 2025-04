Vincono le proteste. Sostituiti i vecchi dossi

Nuovi dossi per migliorare la sicurezza e per cancellare definitivamente le polemiche sui vecchi dossi, contestati in quanto ritenuti troppo impattanti sui veicoli in transito, e soprattutto sugli… ammortizzatori. I vecchi dossi in plastica rigida su via Codisotto a Mane, in centro a Gualtieri, sono stati finalmente rimossi, dopo un lungo periodo di contestazione da parte di numerosi cittadini, con la protesta che era sfociata perfino in un gesto dimostrativo: uno dei dossi era stato smontato di notte, eliminandolo dalla carreggiata. Col tempo è stato poi deciso di non ripristinarlo. Anzi. Anche in seguito a un intervento popolare, con una massiccia raccolta di firme e richieste di cambiamento arrivate dai consiglieri di opposizione, l’amministrazione comunale ha deciso di cambiare soluzione: dal municipio hanno previsto la rimozione del dosso artificiale rimasto su quel tratto di strada, realizzando un sistema più efficace di attraversamenti pedonali rialzati e adeguatamente segnalati. Nei giorni scorsi sono stati realizzati tre nuovi dossi, molto più "soft" rispetto a quelli precedenti, ben segnalati, con tanto di passaggi pedonali evidenziati dalla segnaletica, rendendo più sicuro il transito a pedoni e ciclisti che attraversano il quartiere o che si recano ai vari negozi e bar della zona. Via Codisotto a Mane è sempre stata considerata una strada ad alto rischio di incidenti a causa del transito in velocità di molti veicoli, pur se in presenza di molte abitazioni e di una evidente curva. Il nuovo sistema dovrebbe migliorare la sicurezza.

Antonio Lecci