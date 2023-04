Vinicio Capossela tona a Scandiano

Sarà il ritorno di Vinicio Capossela nella sua Scandiano a completare il programma musicale di festivaLOVE 2023.

Nella serata di sabato 27 maggio, a partire dalle 21.30, il cantautore di Ca’ de Caroli salirà infatti sul palco di Piazza Fiume per uno spettacolo dal titolo "Se il senno è sulla luna – concerto d’amore e di altre follie" (con ingresso libero). Sarà il secondo dei tre concerti che da quest’anno la kermesse scandianese – in programma il 26, 27 e 28 maggio – riporterà nella tradizionale Piazza Fiume, nel cuore del centro storico della città dei Boiardo. Dopo Dargen D’Amico, in programma venerdì 26, e prima di Carmen Consoli, domenica 28 maggio, ecco quindi il grande ritorno a Scandiano di Vinicio Capossela, il cui ultimo concerto a Scandiano è datato 2010.

Ospite speciale di Capossela sarà lo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni. I due saranno protagonisti anche di un incontro il giorno seguente – all’interno dello stesso palinsesto di festivaLOVE - dal titolo "Giganti, femmine e male bestie in Boiardo e Ariosto".

Info su www.festivalove.it e www.cinemateatroboiardo.com

Appuntamenti. Intanto alle 21 di oggi il cinema Rosebud propone, in prima visione, il documentario Navalny, di D Roher (in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano). Agosto 2020. Alexei Navalny, avvocato russo fondatore del movimento Russia del futuro e della Fondazione anti corruzione, aperto oppositore di Putin, si sente male mentre è sul volo con cui sta rientrando a Mosca.

Dopo un atterraggio di emergenza viene ricoverato nell’ospedale di Omsk ed entra in coma, mentre i medici negano l’azione di sostanze tossiche. Il Teatro San Prospero alle 18 ospita il Caffè del Giovedì, rassegna organizzata dalla Fondazione Famiglia Artistica Reggiana-Studium Regiense. In programma un concerto degli allievi del Conservatorio Peri-Merulo.

s.bon.