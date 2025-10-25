Vino, allo Zanelli la banca del Dna. In cassaforte il materiale genetico

Selezionare, conservare e dare ai viticoltori piante di elevata qualità, garantendone il patrimonio genetico e la sicurezza fitosanitaria. È il lavoro svolto fin dagli anni ‘70 dal Nucleo di premoltiplicazione viticola dell’Emilia-Romagna ’Conte Naldi’ di Faenza (Ravenna), che da oggi ha una nuova sede a Reggio Emilia. Si trova nell’istituto superiore agrario ’Zanelli’, dove il materiale vegetale è custodito in una ’screen house’ di ultima generazione, cioè una serra dotata di una tecnologia capace di garantire la conservazione in sicurezza del materiale genetico delle diverse varietà dei vitigni regionali. La struttura è stata inaugurata venerdì da Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, che spiega: "Vogliamo rilanciare un’eccellenza della nostra filiera vitivinicola, che, fin dalla sua fondazione, ha saputo dimostrare la capacità di anticipare le esigenze del settore, individuando nella protezione del patrimonio genetico dei nostri vitigni un’opera che avrebbe garantito la qualità dei nostri vini anche per gli anni a venire". In questi anni, sottolinea ancora Mammi, "il Nucleo ha rappresentato un modello di cooperazione tra istituzioni, mondo scientifico e settore vivaistico".

Ora, conclude l’assessore, "la Regione ne assume la gestione, in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia, aprendo una nuova fase che punta a rafforzarne la governance, con il duplice obiettivo di garantire continuità e innovazione nella filiera vivaistica regionale e contribuire attivamente alla costituzione di un coordinamento nazionale dei Nuclei, affinché le azioni della viticoltura emiliano-romagnola continuino a essere al centro dell’attenzione a livello ministeriale e fitosanitario nazionale".