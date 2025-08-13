Vino dei Colli, "estendere l’area di produzione"

Viticoltori, enologi, associazioni e imprenditori del territorio si schierano compatti: è il momento di estendere l’area di produzione del vino dei Colli di Scandiano e Canossa anche alla zona della bassa e alta collina. Una proposta che, oltre a essere tecnicamente fondata, rappresenta una scelta di visione strategica per l’intera zona di Scandiano e dintorni.

A sostenerlo è Alessandro Mattioli, coordinatore del distretto ceramico reggiano e coordinatore cittadino di Scandiano di Forza Italia (foto). Mattioli prende posizione sul tema dell’inclusione di nuove aree reggiane nella zona di produzione delle uve e dei vini della denominazione Colli di Scandiano e Canossa. L’esponente di Forza Italia sostiene che questo vitigno autoctono "affonda le sue radici in un terroir unico: terreni argillosi e gessosi, esposizioni ideali e un microclima capace di regalare vini eleganti, freschi e longevi. Attualmente inserita nella Doc Colli di Scandiano e di Canossa, la Spergola è presente in diverse tipologie (dal fermo al frizzante, dallo spumante al passito), ma è ancora poco conosciuta fuori dai confini regionali".

L’estensione dell’area significherebbe "rafforzare – sostiene Mattioli – la produzione, aumentarne le tipologie e caratteristiche diverse legate alle zone di produzione, dare continuità a un percorso di valorizzazione già avviato da anni e portare questo vino su mercati più ampi. Il mercato premia i vini che raccontano un territorio e la Spergola ha tutte le carte in regola per essere riconosciuta come simbolo enologico di Scandiano. Per questo, accanto all’ampliamento della zona produttiva, sosteniamo da sempre l’idea di una denominazione più diretta e identitaria: ‘Spergola di Scandiano Dop’".

La specificità geografica nel nome "non è solo una garanzia di qualità, ma un racconto immediato di territorio, tradizione e unicità", rimarca Mattioli.

