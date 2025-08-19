Vino e nuovi mercati. Il presidente di Cia:: "Ragazzi più maturi: oggi bevono meglio"

di Elia Biavardi

Il settore vitivinicolo reggiano è da sempre legato al doppio filo alle sue eccellenze, dal famosissimo Lambrusco alla Spergola, vitigno autoctono che sta vivendo una nuova stagione di interesse. Ma tra le difficoltà ci sono il calo dei consumi interni, in particolare tra le giovani generazioni, e l’impatto delle crisi internazionali, una su tutte la guerra in Ucraina, su mercati che stavano crescendo. A dipingere un quadro complessivo di tutto l’ambiente della produzione del vino è il presidente di Cia Reggio Emilia Lorenzo Catellani, che ha svelato su quali strategie il settore tende puntare nei futuro prossimo per far fronte ad ogni evenienza di mercato.

Presidente, il settore vitivinicolo reggiano si fonda sulle eccellenze del Lambrusco e della Spergola. In che modo si può rafforzare la promozione di queste tipicità nei mercati esteri?

"Questa è la strategia giusta: puntare sul prodotto emozionale. L’Italia e la cucina italiana sono riconosciute nel mondo proprio per la capacità di trasmettere emozioni attraverso il cibo e il vino. Quando andiamo all’estero vediamo chiaramente questo passaggio culturale: il modello italiano del vivere bene è legato a una sana alimentazione e a un giusto utilizzo del vino, che ne è parte integrante. Vivere bene significa anche gustare meglio ciò che si mangia. Noi crediamo molto in questa strategia e riteniamo sia corretto investirci".

Tra i problemi emersi, più volte viene citato il calo dei consumi tra le fasce più giovani. Quali strategie ritiene più efficaci per invertire questa tendenza, senza banalizzare il valore culturale del vino?

"I giovani oggi bevono meno, ma meglio. Sono consumatori che vogliono conoscere il prodotto, approfondirne la storia, non sono sprovveduti: amano essere informati. Ecco perché dobbiamo raccontare bene il vino, spiegare cosa c’è dietro a una bottiglia, le cantine, le tipologie di uva, tutto. Questo approccio ci aiuta. Non si tratta più di una bevanda da consumo quotidiano come poteva essere anni fa, ma di un piacere da vivere nel weekend o in occasioni particolari, in modo consapevole e ricercato. Attenzione però: tradizione e abuso di alcol sono concetti che non devono convivere, e ci dissociamo totalmente da modelli che arrivano da altri Paesi del Nord Europa. Per noi il vino è convivialità, emozione, gusto, significato, non esagerazione".

Il Lambrusco ma non solo è molto apprezzato anche all’estero. Quali mercati si stanno rivelando più promettenti e dove invece avete incontrato difficoltà?

"Innanzitutto ci tengo a sottolineare che noi esportiamo circa il 60% della nostra produzione, un numero considerevole. In più uno dei Paesi che apprezza di più i nostri vini sono proprio gli Stati Uniti, che ora con i dazi diventano un mercato più complesso. Negli anni avevamo investito molto anche in Paesi dell’Est, dove il Lambrusco era particolarmente apprezzato per il basso contenuto alcolico e dove registrava trend di consumo molto interessanti. Purtroppo la guerra ha bloccato queste prospettive, costringendoci a cercare nuove destinazioni. Oggi guardiamo con attenzione ai mercati orientali, come Cina e Giappone. Allo stesso tempo, le nostre cantine stanno sviluppando anche nuove linee di prodotti senza alcol, per andare incontro alle esigenze moderne di una parte di consumatori. È un segmento in espansione, che consideriamo giusto occupare".

Sul fronte interno avete chiesto sgravi fiscali e mutui agevolati: a che punto è il dialogo con le istituzioni?

"C’è già una disponibilità da parte di Cia Reggio Emilia a lavorare fianco a fianco con i produttori locali per portare avanti queste istanze. Abbiamo partecipato anche al tavoli nazionale per far valere le esigenze del nostro territorio. Il momento è complesso, ma riteniamo che solo con interventi mirati e una strategia di lungo periodo si possa dare continuità e competitività al nostro comparto vitivinicolo".