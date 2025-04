Vinta da malattia all’età di 64 anni. Stamattina l’addio a Patrizia Pigozzi

A lungo ha combattuto contro la malattia, fino ad arrendersi la vigilia di Pasqua all’ospedale di Guastalla, dove era stata ricoverata un paio di giorni prima. Patrizia Pigozzi (foto) aveva 64 anni e ne avrebbe compiuti 65 il primo maggio. Abitava a Guastalla, dove a lungo aveva lavorato come dipendente del supermercato Coop Alleanza 3.0, al locale centro commerciale a Pieve. Da alcuni anni era in pensione. Ma in molti la ricordano ancora per la sua gentilezza e professionalità sul lavoro, a contatto con tante persone. In gioventù aveva lavorato come impiegata per una casa editrice a Milano. Era appassionata di fiori, natura, legatissima alla famiglia.

Lascia il marito Vanni Allegretti (conosciuto pure per l’attività politica, consigliere comunale nel mandato concluso lo scorso anno), i figli Andrea e Luca, la sorella Monica, nipoti, altri parenti e molti amici. I funerali, affidati all’agenzia Turcato, si svolgono stamattina alle 11, partendo dall’obitorio dell’ospedale guastallese per il duomo della cittadina della Bassa.