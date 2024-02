Vinti al Lotto 25mila euro: "Contenti per lui"

A Castellarano sono stati vinti oltre 25mila euro con il gioco del Lotto. La dea bendata ha fatto tappa, in occasione del concorso di martedì 6 febbraio, nella tabaccheria ‘Don Diego’ del centro commerciale Vittoria di Castellarano. Il fortunato giocatore ha ‘centrato’ sei ambi, quattro terni e perfino una quaterna. "Siamo contenti per l’importante vincita ottenuta nella nostra attività – dice il titolare Raffaele Calvanese –. Al momento il vincitore non si è ancora presentato e non conosciamo quindi la sua identità. Grande soddisfazione per la vincita d’oltre 25mila euro. Tanta curiosità tra i nostri clienti della tabaccheria dopo la notizia della settimana". Difficile per il momento identificare il giocatore. Potrebbe essere un cliente abituale del negozio residente a Castellarano o in comuni limitrofi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un importo di 4,6 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 133 milioni da inizio anno. Un’altra importante vincita è stata registrata in questi giorni nel comprensorio ceramico reggiano. Festa grande a Scandiano grazie al gioco del 10eLotto. In un’attività sono stati infatti vinti 12.800 euro grazie a un quattro in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 25 milioni di euro per un totale di 444 milioni da inizio anno.

m. b.