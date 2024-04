Vinto a 56 anni dalla Sla ’Leo’ era un noto apicoltore

Vasto cordoglio nel mondo agricolo reggiano e non solo per la scomparsa prematura di Paolo Soncini, soprannominato Leo, vinto da una malattia contro cui combatteva da qualche tempo e che era stata diagnosticata nel 2021, quando era ancora in vigore l’emergenza Covid.

Una grave forma di Sla ha portato al decesso, nonostante le intense cure a cui si era sottoposto. Sempre affiancato dai familiari e dagli amici più cari, Leo aveva combattuto con forza e determinazione, sempre nella speranza di poter debellare la malattia.

Paolo Soncini aveva 56 anni ed era molto conosciuto nel settore agricolo della produzione di miele, attuata grazie ai vari alveari sparsi nella zona pedecollinare reggiana.

Era considerato un operatore agricolo preparato, professionale, che non lasciava nulla al caso. Gli amici lo ricordano per la sua grande passione che aveva trasformato in un mestiere vero e proprio. Era associato a Confapi e per qualche tempo aveva ricoperto pure il ruolo di consigliere nella sezione provinciale di Coldiretti.

Il decesso di Soncini è avvenuto ieri mattina nella sua abitazione a Villa Canali, dove è situato pure il quartier generale della sua azienda. La sua passione-lavoro l’aveva portato ad essere un amante della natura, dell’ambiente, con il massimo rispetto per gli animali. Era un grande esperto delle laboriose api: ne conosceva ogni segreto, che utilizzava per ottenere il prodotto migliore dalla loro attività naturale.

Lascia nel lutto la moglie Tiziana, le figlie Matilde e Anna, la sorella Marina, i cognati, nipoti e tanti amici. Era inoltre appassionato di ciclismo, che aveva praticato fino a qualche anno fa a livello amatoriale, anche in competizioni su percorsi impegnativi, in tutto il nord Italia. Con gli amici aveva partecipato anche a un tour in bici alle isole Canarie, con varie tappe per conoscere meglio quei luoghi a vocazione turistica.

La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Reverberi di via Terezin a Reggio. I funerali si svolgono domani, giovedì 4 aprile, partendo alle 9,30 dalla Casa funeraria per il nuovo cimitero di Coviolo, dove sono previste le esequie. Il corpo verrà poi cremato. Niente fiori: in sua memoria possono essere destinate offerte per il Co.Re di Reggio.

a. le.