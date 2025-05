Viola i domiciliari: carcere per un 75enne

CASTELNOVO MONTI È stato tradotto in carcere dai carabinieri di Castelnovo Monti un 75enne reggiano, condannato a oltre 4 anni di reclusione per una serie di rapine compiute nel territorio reggiano tra il 2022 e il 2023. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello, a seguito delle numerose violazioni riscontrate.

La condanna è arrivata il 6 giugno 2024 con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia: sette i colpi accertati, molti nella zona di Baragalla e tutti con lo stesso modus operandi – volto coperto, pistola in pugno, minacce e denaro portato via. Tra i bersagli colpiti più volte il punto vendita Caddy’s di Baragalla e alcune Coop reggiane. In un anno ha messo a segno rapine per diverse migliaia di euro. A peggiorare la sua posizione, sono state le continue violazioni dei domiciliari imposti. Il 19 febbraio l’uomo era stato sorpreso a tentare un furto in un supermercato, mentre il 2 maggio è risultato assente durante un controllo dei carabinieri di Castelnovo Monti: rientrato tre ore dopo, ha dichiarato di essere uscito a comprare le sigarette. Da qui la revoca dei domiciliari e l’arresto, eseguito venerdì pomeriggio.

s.b.