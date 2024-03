Viola il divieto di avvicinamento alla madre per chiederle soldi: arrestato

Reggio Emilia, 19 marzo 2024 – Un 30enne è stato arrestato dalla polizia nella notte fra lunedì e martedì per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre. Lo hanno intercettato gli agenti della questura di Reggio, durante un controllo: l’uomo infatti stava camminando in via Emilia All’Angelo, dirigendosi verso il centro della città.

Durante gli accertamenti è emerso come il giovane fosse un pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio. A suo carico, inoltre, dopo una serie di estorsioni verso la donna, era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento entro un chilometro dalla madre.

La mamma del 30enne, contattata, ha confermato agli agenti che il figlio poco prima e r a andato sotto casa sua, citofonando incessantemente per chiederle 40 euro e lei, temendo ritorsioni, glieli aveva consegnati.

Al termine dei controlli l’uomo è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento, in attesa della direttissima.