Viola il divieto di avvicinarsi ai genitori: arrestato

Era stato allontanato dopo le botte e le minacce nei confronti dei genitori, ma ha violato il divieto di avvicinamento: un giovane di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rubiera. L’uomo da un giorno era sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento: da mesi, con condotte reiterate, maltrattava e vessava i propri genitori fino ad aggredirli anche fisicamente. Il 33enne, con cadenza quasi quotidiana, chiedeva soldi con insistenza ai genitori per acquistare droga, tempestandoli di innumerevoli telefonate e, al loro rifiuto, li aggrediva verbalmente con gravi epiteti ingiuriosi. Minacciava la coppia di fare danni alle cose anche con l’uso di bastoni, pietre o martelli, danneggiando oggetti e beni di loro proprietà e inviando ai genitori continui messaggi di minacce.

Il 14 gennaio in un parcheggio a Modena, dopo il rifiuto dei genitori di dargli dei soldi, li ha aggrediti fisicamente strattonando la madre facendola cadere a terra e colpendo il padre con calci e pugni, causando lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Una situazione molto preoccupante per i genitori, costretti a subire un perdurante e grave stato d’ansia e di paura con un fondato timore per la propria incolumità. Le vittime si sono dunque rivolte ai militari dell’Arma di Rubiera e il giovane è stato denunciato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Procura reggiana, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri, aveva immediatamente richiesto e ottenuto dal gip del tribunale l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori mantenendo una distanza minima di 2.000 metri. Il 33enne, dopo appena un giorno dalla notifica del provvedimento, ha però violato la misura cautelare: è stato colto in flagranza e arrestato dai carabinieri.

Giovedì pomeriggio verso le 15 i genitori hanno notato l’auto del figlio nei pressi della loro abitazione. Hanno quindi chiamato subito i militari dell’Arma che sono poi prontamente arrivati sul posto e hanno accertato la presenza del ragazzo a circa cento metri di distanza dalla casa dei genitori. Quindi, è stato arrestato. Ieri l’uomo si è presentato in tribunale per la direttissima, accompagnato dall’avvocato difensore Elisabetta Strumia. Ha detto di essere senza fissa dimora e di aver dormito nella sua auto negli ultimi tempi. Poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Sarah Iusto ha convalidato l’arresto, poi l’ha lasciato libero. Il processo è poi stato rinviato al 16 febbraio.

Il pm, nel frattempo e in altra sede, ha chiesto l’aggravamento della misura. Sempre nella giornata di ieri il giudice Ramponi ha svolto l’interrogatorio di garanzia per la prima misura cautelare del divieto di avvicinamento, che per ragioni di tempo non si era ancora concretizzato. Sui maltrattamenti l’indagato si è nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere. Ora il gip valuterà se aggravare o meno la misura cautelare e se fargli applicare il braccialetto elettronico.

Matteo Barca

Benedetta Salsi