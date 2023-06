Viola l’ordinanza bevendo una birra in via Eritrea Una pattuglia delle Volanti multa un 24enne

Venerdì alle 16.30 una pattuglia delle Volanti impegnata nell’attività di vigilanza e controllo presso la zona della stazione storica ha fermato e identificato due 20enni. Uno è stato trovato in possesso di una dose di stupefacente per uso personale ed è stato segnalato. L’altro, da accertamenti in banca dati, risultava destinatario di un decreto ingiuntivo della Prefettura che gli veniva notificato.

Alle 17.40 una pattuglia delle Volanti fermava e identificava un 24enne che, in violazione dell’ordinanza sindacale che prevede il divieto del consumo di sostanze alcoliche, stava bevendo una birra in via Eritrea. Il giovane veniva sanzionato.