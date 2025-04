Viola più volte i domiciliari. Quarantenne va in carcere

Condannato per lesioni e furto in abitazione, aveva ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari. Ma ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte, evadendo: mercoledì è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno condotto nel carcere della Pulce, dove sconterà il residuo della pena.

Protagonista dell’illecita condotta un 42enne di San Polo, che il 7 aprile 2024 era stato condannato a 3 anni di detenzione domestica (con permesso di assentarsi in determinate fasce orarie) ma anche al divieto di assumere alcolici e droghe, e di recarsi in locali pubblici dove si somministrano bevande alcoliche. Ma già dopo i primi 10 giorni di domiciliari, il 42enne ha iniziato a commettere numerose violazioni delle regole.

Una è stata particolarmente comica: il 19 agosto 2024 ha telefonato al 112 per poi offendere un carabiniere e raccontare di essere evaso. Purtroppo, però, quando una pattuglia lo ha raggiunto s’è scoperto che aveva anche litigato con la compagna.

L’8 febbraio poi i carabinieri di San Polo sono dovuti intervenire nell’abitazione sempre per un litigio della coppia, scoprendo che il 42enne aveva bevuto alcolici e durante la discussione aveva scagliato due bicchieri contro un mobile della cucina. In quell’occasione la donna aveva spiegato che già altre volte aveva dato in escandescenze per motivi futili. Il 17 febbraio è stato trovato in un bar di San Polo a bere birra e conversare con altri clienti.

Infine, il 29 marzo i militari sono passati per un controllo e non lo hanno trovato in casa; quando è rientrato, ha raccontato che era andato a comprare le sigarette. Si è invece scoperto che era stato per circa 40 minuti al bar a bere vino. Inevitabile, a questo punto la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Reggio, che ha disposto l’accompagnamento in carcere del 42enne. Il provvedimento è stato eseguito mercoledì dai Carabinieri.

