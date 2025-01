Violata un’altra casa: "Noi, alla mercè dei ladri"

Non sembra proprio destinato a fermarsi il fenomeno dei furti in abitazioni ed esercizi commerciali nella zona di Correggio e della Pianura reggiana.

Anche l’altra sera diversi i blitz dei soliti ignoti. Fra questi, anche l’intrusione in una casa di via Casinazzo, in zona Mandriolo di Correggio.

I ladri, almeno tre o quattro persone, sono entrati nel cortile interno per poi forzare le inferriate della finestra, letteralmente sventrate dalla parete esterna. E’ subito scattato l’allarme, verso le 19,30, ma quando carabinieri e proprietari sono arrivati sul posto, dopo alcuni minuti, i malviventi erano già riusciti ad allontanarsi, portandosi via delle telecamere mobili, forse per non lasciare tracce video del loro passaggio.

Comprensibilmente affranto il cittadino vittima di questa intrusione: "Sembra che non abbiano portato via nulla, in quanto cercavano denaro e oggetti preziosi, che in casa non c’erano. Ma – spiega Paolo Nicolini – questa è una situazione davvero grave. Siamo alla mercè di gente che forse è consapevole di rischiare ben poco. Servono leggi differenti, servono sistemi diverso di ordine pubblico. Non ci sentiamo tutelati dalle istituzioni. Ci vorrebbe una mobilitazione dei cittadini per cambiare la situazione".

Dall’abitazione sembra non mancare nulla, ma nel soqquadro generale lasciato dai ladri si sta ancora cercando di capire se sia stato rubato qualcosa.

Diverse le segnalazioni, sempre in zona, di intrusioni avvenute o tentate in abitazioni.

Antonio Lecci