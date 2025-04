Violazioni del Codice della Strada. In un anno multe per 5,8 milioni

Il solo comune di Reggio Emilia, nel 2024, ha incassato 5,8 milioni di euro in multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. In regione è Bologna, con quasi 27,7 milioni di euro, ad aver raccolto i maggiori proventi dalle sanzioni; il capoluogo dell’Emilia-Romagna conquista, tra l’altro, anche il settimo posto in graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova Parma con 12,2 milioni di euro, seguito da Modena (11,8 milioni) e Ravenna (11,6 milioni). Continuando a scorrere si trovano Rimini (9,4 milioni), Reggio Emilia e Piacenza (5,3 milioni). Ferrara raggiunge un totale di quasi 3,7 milioni e Cesena 3,4 milioni, chiude il comune di Forlì con 1,1 milioni di euro.

Facile.it ha calcolato anche il valore di ‘multa pro capite’, inteso come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti (va specificato che non tutte le multe vengono comminate ad automobilisti residenti, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante). In vetta a questa particolare classifica c’è Ravenna, con una multa pro capite pari a 74,4 euro. Bologna è seconda (71 euro) e Modena terza (64,2). Seguono Rimini (62,9), Parma (61,7) e Piacenza (51,6). Cesena (35,4) è quasi alla pari con Reggio (34); penultima Ferrara (28,4) e chiude di nuovo Forlì (9,8). Guardando ai Comuni con meno di 3.500 residenti, spiccano i casi di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna), che a fronte di 2.852 abitanti incassa 188mila euro; segue Bobbio (Piacenza), 3.412 abitanti e 134mila euro incassati.