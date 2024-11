Violenta lite domestica nella notte. Un uomo ferito con tagli alla testa

Un uomo di 39 anni e due donne, tutti di origine straniera, sono stati protagonisti di una violenta lite, l’altra notte in una abitazione di Boretto, dove in due fasi sono dovuti intervenire i carabinieri insieme al personale del soccorso sanitario. Alla base del diverbio ci sarebbero dei rapporti non proprio buoni tra le parti, oltre ai presunti effetti di un abuso di bevande alcoliche. Verso le tre il primo intervento di carabinieri e ambulanza per soccorrere l’uomo, che era stato ferito alla testa, con dei tagli probabilmente provocato da un colpo di bottiglia. E anche le due donne – parenti dell’uomo – hanno richiesto l’intervento sanitario per alcune lesioni. Nessuno dei coinvolti risulta aver riportato trami di rilievo, cavandosela con lievi escoriazioni. E poco, quando la situazione sembrava essersi calmata, sul posto sono dovuti nuovamente intervenire i militari dell’Arma, per dei segnali di un nuovo contatto non proprio pacifico tra le parti. Alla fine l’opera di mediazione dei carabinieri sembra aver risolto la questione, con una delle parti allontanata da quella abitazione.