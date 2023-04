Violenta lite, due in ospedale

Soccorsi sanitari e forze dell’ordine sono intervenuti in via Matteotti, in centro a Boretto, in seguito a una violenta lite tra due uomini di origine straniera (un indiano e un pakistano) di 42 e 46 anni, dovuta probabilmente a questioni economiche. Pare esserci un assegno "scoperto" alla base del diverbio, trasformatosi in violenza quando il creditore ieri mattina si è recato all’abitazione del debitore per chiedere il pagamento di lavori che avrebbe effettuato per conto della controparte.

Sul posto poco dopo sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa, carabinieri e polizia locale. I due litiganti, con varie contusioni, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Le loro condizioni non sono gravi. Il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare.