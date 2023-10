Violenta lite fra condomini. Minacciato con un cutter

È dovuta intervenire la polizia in via Rivoluzione d’Ottobre, nel quartiere Crocetta, per un’accesa e violenta lite condominiale nella quale è spuntato persino un coltello.

I fatti risalgono alla serata di giovedì scorso quando alla sala operativa della questura è arrivata una segnalazione di una discussione in corso all’interno di un condominio. Sul posto è arrivata immediatamente una squadra Volante. Gli agenti hanno così sorpreso due persone che si stavano picchiando. Sedata la lite, le forze dell’ordine hanno proceduto a identificare i due. Si tratta di un 69enne e di un 32enne,entrambi di origine straniera. E stando a quanto poi ricostruito, il più anziano – al culmine dell’animato diverbio – all’improvviso avrebbe brandito un cutter per poi puntarlo contro il giovane, minacciandolo ripetutamente. In seguito agli accertamenti, il cutter – trovato nella disponibilità del 69enne, è stato sequestrato. Infine, l’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata.