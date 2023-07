Violenta lite, giovane accoltellato

Una brutta lite, quella scoppiata nella notte tra lunedì e ieri in una vecchia casa di via Borghetto, che si è conclusa con un ventenne tunisino che si è fatto medicare in ospedale per ferite di arma da taglio che gli aveva procurato un altro nordafricano. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cavriago, la cui presenza ha, fortunatamente, calmato i rissosi - quattro uomini - ed evitato il peggio.

La violenta discussione è scoppiata attorno all’una tra quattro immigrati in una delle casette del più vecchio quartiere cavriaghese. Le urla sgangherate e gli insulti sono stati sentiti distintamente anche dagli altri residenti della zona.

Come poi sia spuntato un coltello non è chiaro, forse si trattava di un utensile da cucina. Quando il ventenne è stato ferito, ha subito chiamato il 112, con i militari che sono arrivati poco dopo constatando che il giovane aveva alcune lievi ferite da taglio all’addome: tagli superficiali, ma per sicurezza il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova con livello di media gravità.

La prognosi con cui è stato poi dimesso è di pochi giorni. Lo straniero ferito abita proprio nel Borghetto ed iI litigio è avvenuto dentro la sua casa.

Nell’abitazione si trovavano anche i tre aggressori. I motivi dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri.

Le lesioni lievi sono perseguibili solo tramite querela di parte della vittima, e non risulta che il giovane abbia successivamente sporto denuncia per cui risulta possibile che la vicenda non abbia un seguito.

Francesca Chilloni