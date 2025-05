Violenta lite in zona stazione. Soccorso un uomo straniero: "Mi ha rubato i documenti"

Lite e violenza in zona stazione: martedì sera un uomo soccorso in via Turri, portato al Santa Maria Nuova con ferite lievi; ieri sera un altro ferito da arma da taglio in piazzale Marconi.

Il primo episodio è avvenuto alle 20.15 di martedì sera: a quell’ora è partita la chiamata indirizzata al 118, da parte di un uomo di origini straniere rimasto ferito in una lite. Quest’ultimo sarebbe stato infatti avvicinato da un altro uomo, sempre di origine straniera, e da un primo confronto acceso si sarebbe arrivati alle mani. A quanto pare l’aggressore avrebbe accusato il ferito di essere un ladro e di avergli rubato i documenti. Da lì sarebbe partita una violenta lite con l’uomo, ferito in modo lieve, soccorso dagli operatori del 118 e portato all’arcispedale Santa Maria Nuova, valutato come codice 1 (quindi non grave). Sul posto anche i carabinieri. L’episodio rimarca la quotidianità di un quartiere in cui, purtroppo, certe scene sono all’ordine del giorno. Per l’appunto ieri sera, nemmeno ventiquattr’ore dopo la lite, la violenza è continuata in piazzale Marconi. Alle 18.48 una persona è stata assistita dagli operatori del 118 e portata in ospedale dopo aver subito una ferita da taglio.

red.cro.